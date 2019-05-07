Минобороны рассекретило уникальные документы по освобождению Севастополя

Проект посвящен 75-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков

Севастополь в эти дни отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр". К знаменательной дате Минобороны представило уникальный проект с документами и фотографиями, которые хранились в Центральном архиве под грифом "секретно".

Это карты и схемы оборонительных сооружений противника с трофейными материалами и редчайшими снимками. Оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии. Как выглядел Севастополь после боев, можно судить по фотографиям - только на семи зданиях уцелели крыши. Улицы пусты - до войны в городе проживали более 100 тысяч человек - к маю 1944 года осталось лишь чуть более двух тысяч.