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Минобороны рассекретило уникальные документы по освобождению Севастополя

08:11
  • вторник
  • 07 мая 2019

Проект посвящен 75-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков

Севастополь в эти дни отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр". К знаменательной дате Минобороны представило уникальный проект с документами и фотографиями, которые хранились в Центральном архиве под грифом "секретно".

Это карты и схемы оборонительных сооружений противника с трофейными материалами и редчайшими снимками. Оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии. Как выглядел Севастополь после боев, можно судить по фотографиям -  только на семи зданиях уцелели крыши. Улицы пусты - до войны в городе проживали более 100 тысяч человек - к маю 1944 года осталось лишь чуть более двух тысяч.

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