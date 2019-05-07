ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что покажут на генеральной репетиции Парада Победы

08:42
  • вторник
  • 07 мая 2019

В частности, зрители увидят знаменитый "кубинский бриллиант" пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи"

На Красной площади во вторник пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. До главного прогона у пеших расчетов и механизированных колонн были две ночных тренировки, а сегодня все пройдет в точности как 9 мая.

Начало - с боем курантов в 10 утра по московскому времени. Военная техника выдвинулась со стоянки в Нижних Мнёвниках. Несмотря на ранний час, гости и жители столицы проявляют неизменный интерес к зрелищным манёврам, отмечает "ТВ Центр".

В сегодняшней репетиции на Красной площади принимают участие 35 парадных расчетов, более 130 боевых машин - от легендарного Т-34 до новейших и перспективных образцов. А в небе над столицей  пролетят боевые вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Парадный строй авиации - 74 воздушных судна по числу лет со дня Великой Победы.

Зрители во время генеральной репетиции парада увидят знаменитый "кубинский  бриллиант" пилотажных групп "Русские Витязи" и  "Стрижи". А завершит торжественный марш над Москвой шестерка  штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентра, которая окрасит небо в цвета российского  флага. 9 мая парады пройдут в 29 городах страны, и там тоже масштабная подготовка. В Хабаровске тренировка уже состоялась.

Проследовала механизированная колонна, в рядах которой много образцов времен войны. Сразу 16 ретро-машин можно будет увидеть в День Победы на центральной площади Уфы: танки Т-34, Т-38, грузовики ЗИС. В репетиции торжественного шествия в столице Башкирии приняли участие более тысячи трехсот человек.

Читайте также:
Новости по теме
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.