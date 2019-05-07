Что покажут на генеральной репетиции Парада Победы

В частности, зрители увидят знаменитый "кубинский бриллиант" пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи"

На Красной площади во вторник пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. До главного прогона у пеших расчетов и механизированных колонн были две ночных тренировки, а сегодня все пройдет в точности как 9 мая.

Начало - с боем курантов в 10 утра по московскому времени. Военная техника выдвинулась со стоянки в Нижних Мнёвниках. Несмотря на ранний час, гости и жители столицы проявляют неизменный интерес к зрелищным манёврам, отмечает "ТВ Центр".

В сегодняшней репетиции на Красной площади принимают участие 35 парадных расчетов, более 130 боевых машин - от легендарного Т-34 до новейших и перспективных образцов. А в небе над столицей пролетят боевые вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Парадный строй авиации - 74 воздушных судна по числу лет со дня Великой Победы.

Зрители во время генеральной репетиции парада увидят знаменитый "кубинский бриллиант" пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". А завершит торжественный марш над Москвой шестерка штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентра, которая окрасит небо в цвета российского флага. 9 мая парады пройдут в 29 городах страны, и там тоже масштабная подготовка. В Хабаровске тренировка уже состоялась.

Проследовала механизированная колонна, в рядах которой много образцов времен войны. Сразу 16 ретро-машин можно будет увидеть в День Победы на центральной площади Уфы: танки Т-34, Т-38, грузовики ЗИС. В репетиции торжественного шествия в столице Башкирии приняли участие более тысячи трехсот человек.