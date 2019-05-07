В Минздраве уточнили состояние пострадавших при крушении Superjet

Всего в московских клиниках находятся девять человек

Состояние пострадавших при аварийной посадке самолета SSJ-100 в "Шереметьево" - стабильное, без отрицательной динамики. Об этом сообщили в Минздраве. В НИИ Склифосовского был госпитализирован ещё один член экипажа. Таким образом, в столичных клиниках сейчас находятся десять человек.

Между тем, следователи и криминалисты завершили работу на месте крушения самолета. Сгоревший фюзеляж убрали со взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме. Войти в график выполнения рейсов планируется в течение суток.

Выяснить причину произошедшей катастрофы помогут "черные ящики". К их расшифровке уже приступили, передает "ТВ Центр". Параметрический регистратор после аварийной посадки серьезно поврежден, звуковой - в удовлетворительном состоянии. Предварительный отчёт комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая участвует в расследовании, подготовит и представит в 30-дневный срок.

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полётная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа", - говорится в сообщении МАК.

Видео: репортаж о крушении самолета в "Шереметьево"