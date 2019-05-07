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В России усилились природные пожары из-за сезона шашлыков

09:35
  • вторник
  • 07 мая 2019

В Хабаровском крае за несколько дней сгорело около 100 дачных построек

Ситуация с природными пожарами в российских регионах остается сложной. В тушении задействованы более четырех тысяч человек, около одной тысячи единиц техники и авиация.

В Курганской области в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр". Там огонь распространился  на площади в 11 тысяч гектаров. Пламя добралось до населенных пунктов.  Один человек погиб, более десяти пострадали. Огонь  уничтожил и повредил около ста зданий. Для тушения в регион был направлен самолет-амфибия Бе-200.

Похожая ситуация и в Хабаровском крае. За несколько дней там сгорело около ста дачных построек.  Садоводческие товарищества тушили и в пригороде Южно-Сахалинска. Причиной пожаров в большинстве случаев называют человеческий фактор - это пал сухой травы и пикники с шашлыками.

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