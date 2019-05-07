Жизнь продолжается: хохотушка-дочка Началовой повеселилась с семьей Алдонина

Вера потихоньку приходит в себя после смерти мамы

Юлия Началова скончалась почти два месяца назад. Родные певицы понемногу приходят в себя. Даже дочка Вера начала улыбаться.

Свободное от занятий время девочка проводит с семьей отца Евгения Алдонина. Все первомайские праздники Вера была с папой. Жена футболиста очень любит падчерицу и окружает ее заботой.

Не забывает Ольга Алдонина и о многочисленных поклонниках Началовой, которые обеспокоены судьбой Веры. Девушка регулярно выставляет в Instagram фото и видео из жизни дочери Началовой.

Из соцсетей Ольги стало известно, что Веру развлекали в "майские" как могли. Сначала семья приехала на праздник в парк у столичного стадиона "Лужники". А ближе к вечеру устроили домашнее состязание по настольному футболу. Вера так увлеклась игрой, что забыла обо всем и весело хохотала с отцом.

Все происходящее Ольга Алдонина сняла на видео. Запись позже была удалена из сториз, но ТВЦ.ru успел сделать копию.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было 38 лет. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище в Москве.