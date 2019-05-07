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Православные встречают Радоницу

08:36
  • вторник
  • 07 мая 2019

Сегодня один из главных поминальных дней в году

Во вторник, 7 мая, православные встречают Радоницу или Пасху мертвых – день поминовения усопших. Она наступает ежегодно на девятый день после празднования Пасхи.

На Радоницу в храмах проходит божественная литургия, священники молятся за ушедших в мир иной. Россияне передают в церкви записки с именами покойных для поминовения во время литургии, а затем идут на кладбище – прибираться на могиле и почтить память умерших.

Священники не рекомендуют в этот день плакать и грустить по усопшим, а лучше возрадоваться "их рождению в вечную жизнь", пишет газета "Известия".

Ранее ТВЦ.RU писал о том, что категорически не стоит делать на Радоницу.

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