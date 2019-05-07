Спасавшая пассажиров стюардесса SSJ-100 стала для британцев героем

Девушка, рискуя жизнью, вытаскивала людей из горящего самолета

Британские СМИ восхитились смелостью и выдержкой бортпроводницы "Аэрофлота" Татьяны Касаткиной, которая спасала пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet-100.

Издания Daily Mail и Metro написали о трагедии и отметили профессионализм стюардессы. "Эта стюардесса – герой", "Какая героиня, она заслуживает награды", "Татьяна, должно быть, спасла много жизней благодаря своей сообразительности", - проводит РИА Новости цитаты интернет-пользователей.

"Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник", - рассказала Касаткина kp.ru ("Комсомольская правда") спустя время после трагедии.

5 мая в аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

Следственные действия в аэропорту "Шереметьево" завершились, самолет отбуксировали в ангар. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", продолжается.