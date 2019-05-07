"Стотысячетонный блеф" США вызвал недоумение в Германии

Присутствие военных кораблей США давно "не исключение, а правило"

Немецкий журналист усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца Abraham Lincoln, который Белый дом отправил к берегам Ирана. Он назвал этот шаг Валингтона "стотысячетонным блефом".

На это есть две причины, отметил автор. Во-первых, в США при президенте Дональде Трампе уже были случаи, когда руководство страны не переходило от слов к делу. А во-вторых, присутствие американских военных кораблей у берегов Ирана стало скорее "не исключением, а правилом", пишет "Газета.Ru".

Ранее советник США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Персидский залив отправились авианосец и бомбардировщики в качестве показательной силы иранскому режиму.