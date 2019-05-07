Опубликованы последние фото Жанны Фриске с сыном Платоном

Снимки сделаны незадолго до смерти певицы

В Сети появились архивные фотографии Жанны Фриске с сыном Платоном. Снимки сделаны незадолго до смерти певицы.

Четыре фото представлены в виде коллажа. На снимках Жанна с сестрой Натальей и двухлетним Платоном. Кадры сняты во время посещения зоопарка. На фото Фриске широко улыбается и играет с сыном. Певица выглядит счастливой, как и ее малыш.

Редкие фото появились 6 мая на фан-страничке Платона в Instagram. "Когда мама моя была беременна младшей сестрой, до самого последнего дня все говорили, что родится мальчик. Папа ходил гордый, накрывал столы в честь наследника. А на свет появилась Наташа. Поэтому кого Бог даст, того мы и примем с радостью. Но я, конечно, всегда хотела сына, и очень надеюсь, что моя мечта сбудется", - подписан пост.

В 2015 году примерно через месяц после смерти Жанны этот же коллаж публиковала ее сестра Наталья. Тогда снимки были выставлены в Сеть без подписи.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Певица страдала от опухоли головного мозга.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".