Порошенко получил неожиданную похвалу

Одобрение пришло из-за океана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо похвалил действующего президента Украины за мирную передачу власти.

Глава кабмина позвонил Порошенко, чтобы обсудить итоги прошедших выборов. Трюдо отметил, что украинских лидер смог признать волю своего народа и отступить, пишет газета "Известия".

Пять лет президентства Порошенко помогли Украине встать на евроатлантический путь, который ведет к свободе, демократии и стабильному будущему, отметил канадский премьер.

На прошлой неделе ЦИК официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины. Точная дата инаугурации пока неизвестна, однако она должна пройти в течение тридцати дней после обнародования итогов голосования.