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Порошенко получил неожиданную похвалу

09:55
  • вторник
  • 07 мая 2019

Одобрение пришло из-за океана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо похвалил действующего президента Украины за мирную передачу власти.

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Глава кабмина позвонил Порошенко, чтобы обсудить итоги прошедших выборов. Трюдо отметил, что украинских лидер смог признать волю своего народа и отступить, пишет газета "Известия".

Пять лет президентства Порошенко помогли Украине встать на евроатлантический путь, который ведет к свободе, демократии и стабильному будущему, отметил канадский премьер.

На прошлой неделе ЦИК официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины. Точная дата инаугурации пока неизвестна, однако она должна пройти в течение тридцати дней после обнародования итогов голосования.

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