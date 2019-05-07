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Создатели "Игры престолов" нелепо оправдались за киноляп

10:26
  • вторник
  • 07 мая 2019

В тексте небольшой спойлер

Исполнительный продюсер телесериала "Игра престолов" Берни Колфилд объяснила появление стаканчика из кофейни Starbucks в четвертой серии заключительного сезона.
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Она принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке, пишет ТАСС. Обычно группа, отвечающая за реквизит и декорации, выкладывается на 1000% процентов. "Нам очень жаль. Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе впервые появился Starbucks. Это малоизвестный факт", - пошутила Колфилд.

Ранее пользователи социальных сетей заметили, что в сцене празднования Винтерфелла над армией Короля Ночи перед Дейенерис Таргариен стояло кофе в бумажном стаканчике.

"По правде говоря, мы удивились, что она не заказала Драконий Напиток", - прокомментировали ситуацию в Starbucks.

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