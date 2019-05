Создатели "Игры престолов" нелепо оправдались за киноляп

Исполнительный продюсер телесериала "Игра престолов" Берни Колфилд объяснила появление стаканчика из кофейни Starbucks в четвертой серии заключительного сезона.

Она принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке, пишет ТАСС. Обычно группа, отвечающая за реквизит и декорации, выкладывается на 1000% процентов. "Нам очень жаль. Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе впервые появился Starbucks. Это малоизвестный факт", - пошутила Колфилд.

Ранее пользователи социальных сетей заметили, что в сцене празднования Винтерфелла над армией Короля Ночи перед Дейенерис Таргариен стояло кофе в бумажном стаканчике.

"По правде говоря, мы удивились, что она не заказала Драконий Напиток", - прокомментировали ситуацию в Starbucks.

Winterfell really got the first Starbucks in history. Crazy. pic.twitter.com/abslRqwZKr