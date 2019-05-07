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Как изменилась ситуация в здравоохранении Башкирии

15:07
  • вторник
  • 07 мая 2019

В регионе активно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

185 врачей и более 200 медработников поступили на работу в больницы Башкирии с начала этого года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Положительную динамику в районе отмечают впервые за последнее время - это стало возможным благодаря федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также мерами поддержки уже на местном уровне. Чтобы привлечь в сёла узкоспециализированных врачей, из регионального бюджета дополнительно выделено 125 миллионов рублей. Кроме того, сотрудникам, готовым переехать в отдаленные районы, оказывают помощь с покупкой или наймом социального жилья и внеочередно предоставляют место для детей в дошкольном учреждении, отмечает "ТВ Центр".

"В рамках национального проекта нашего президента что мы делаем. В частности, если о здравоохранении говорить - мы приближаем медицину к жителям. А учитывая, что мы сельский регион и очень большая территория, мы, по сути, возрождаем сельскую медицину и прежде всего возрождаем фельдшерские пункты. У нас там территория почти две тысячи. Это огромный объем работы. Нужно отремонтировать помещения, нужно найти помещения там, где их нет, и соответственно содержанием наполнить и найти фельдшеров, медсестер", - рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

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