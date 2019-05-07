Опубликована секретная информация о боях за Севастополь

Минобороны поделилось документами в преддверии празднования 75-летия освобождения города от фашистов

В преддверии празднования 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России рассекретило уникальные военные документы. На сайте ведомства опубликованы оперативные сводки, журнал боевых действий Приморской армии, карты и схемы оборонительных сооружений Вермахта, а также снимки улиц Севастополя, которые позволяют оценить масштаб разрушений.

К маю 1944 года оккупация Севастополя продолжалась уже 22 месяца. За это время замучены, расстреляны и сожжены 27 тысяч человек. Не осталось ни одного уцелевшего здания. Немецкие солдаты плотно обосновались и укрепили свои позиции. Готовились стоять за порт насмерть. До победоносного штурма Советской армии и полного освобождения города оставалось всего несколько дней. Героические страницы Крымской операции опубликованы на сайте Минобороны.

"Они полностью разрушили предприятия, школы, клубы, кинотеатры и многие сотни жилых домов. Палачи безжалостно расправлялись с мирным населением… Большое количество жителей Корабельного района насильственно было угнано в рабство", – говорится в акте о разрушениях в Корабельном районе города Севастополь.

Позади победоносная Сталинградская битва, Курская дуга, переломившая ход войны. 5 мая 1944 года советские войска начали отвлекающее наступление на позиции фашистов под Севастополем. А уже 7 числа при мощнейшей поддержке с воздуха наша армия штурмом взяла Сапун-гору. Ровно за год до Победы, освободители форсировали Севастопольскую бухту, и над городом взвилось победное знамя — советский военно-морской флаг. Так о событиях тех дней вспоминал немецкий штабной врач Рудольф Руттенштейнер: "Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. О медицинской помощи раненым не могло быть и речи... Солдаты не обращали никакого внимания на настойчивые просьбы и приказы об оказании помощи раненым товарищам. Все, что мне оставалось - это пересилить в себе страх и сдаться русским в плен".

Еще несколько дней фашистов гнали к мысу Херсонес и добивали. Корабли фашистов, уходившие в море, топили моряки. В результате Крымской наступательной операции армия вермахта только на суше потеряла около 100 тысяч человек. Серьезные потери были и в Советской армии. Один из рассекреченных документов рассказывает о подвиге генерал-майора авиации. Николай Токарев успешно атаковал корабли противника, но попал под огонь зенитной артиллерии.

"У Николая Александровича были перебиты обе ноги. Но, превозмогая боль, уже теряя сознание, он стремился дотянуть до земли, посадить машину. Токарев собрал последние силы и блестяще посадил горящую машину. Герой умер, но штурман и стрелок-радист были спасены", - говорится в рассекреченных документах МО.

Личные вещи и медальоны героев, защищавших Севастополь, продолжают находить и сегодня. Каждый год в начале мая останки бойцов хоронят на мемориальном Братском кладбище в поселке Дергачи. С воинскими почестями под гимн России и оружейные залпы. Точно такие, которые десятого мая 1944 года ровно в час ночи салютовали освободителям Севастополя.

Анна Пешехонова. ТВ Центр.