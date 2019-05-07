Видео генеральной репетиции Парада Победы

Прохождение техники по улицам Москвы, традиционно, одно из любимых зрелищ горожан

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. Тренировка прошла по праздничной программе, которую гости и жители столицы увидят 9 мая. По брусчатке маршировали 35 парадных расчётов, за ними проследовали более 130 боевых машин. Завершился генеральный прогон красочной воздушной частью.

По красоте масштабу и зрелищности генеральная репетиция мало чем отличается от самого Парада Победы. Начинается она ровно в 10:00 под бой Кремлевских курантов. Участвует даже министр обороны Сергей Шойгу, а вот почётных гостей и верховного главнокомандующего нет. Во время традиционной речи президента держат фиксированную паузу. Под звуки "Священной войны" первыми на Красную площадь выходят знаменосцы. В руках - легендарное Знамя Победы и флаг России. Вес каждого - 16 килограммов. За грациозной выправкой зрители этого, конечно, не замечают. Громогласное "Ура" эхом разлетается по центру столицы.

В ярких лучах весеннего солнца новинка этого парада победы - российский кабриолет "Аурус" - выглядит особенно эффектно. Здесь сразу два автомобиля. Для командующего парадом и принимающего его министра обороны. Публике кабриолет "Аурус" покажут впервые! За судьбу легендарных ЗИЛов беспокоиться не стоит. Они отправлены в Санкт-Петербург для участия в Параде Победы на Дворцовой площади.

Видео генерального прогона:

На исходной позиции – 13,5 тысячи человек. 35 парадных расчётов. Бодрый ритм задают барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Дебют в этом году у батальона Московского университета МВД, парадного расчета кадетского корпуса Следственного комитета и, конечно, украшение парада - военнослужащие - женщины Военной академии Воздушно-космической обороны. Женщин, кстати, с каждым годом на Красной площади становится все больше. Их шаг в юбках отличается от общего. А, юбки эти, между прочим, из года в год не дают покоя западным журналистам, которые называют их "тайным оружием Москвы". Впрочем, всю реальную мощь нашей армии никто и не скрывал. Парад победы не обходится без новинок. Автомат АК-12 в руках десантников и мотострелков.

- Гордость за ребят, которые очень готовятся к этому мероприятию. У нас сын участвует в параде, поэтому мы пришли за них погордиться, как они готовились.

- У нас папа марширует здесь, первый раз на площади вообще и дети - для детей это праздник настоящий.

- Дети чтят этот праздник, у нас папа - военный и для нас - это гордость.

Прохождение техники по улицам Москвы, традиционно, одно из любимых зрелищ горожан. На Тверской не протолкнуться. В этом году по Красной площади проедут 130 танков и самоходных машин.

Первым - это уже традиция - на брусчатку въезжает легендарный Т-34. Следом - мотовездеходы. Везут штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Увидеть здесь можно и новейший танк "Армата", а также автомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К", "Буки", "Панцири" и установки С-400. На генеральной репетиции соединяются наземная и - по мнению многих, самая эффектная - воздушная части Парада Победы.

74 самолета и вертолета. В небе над Красной площадью Ми-26 - самый большой в мире военно-транспортный вертолёт. Высота полёта - около 150 метров. Самолеты и истребители в два раза выше - 300, а то и 400 метров. Это "Ночные охотники", "Аллигаторы" и знаменитые "Стрижи" и "Русские витязи". Зрелище фантастической красоты. Позади долгие тренировки, а впереди Парад Великой Победы.

Матвей Шестаков, Роман Логунов, Александр Шкарбанов и Дмитрий Панов, "ТВ Центр", Москва.