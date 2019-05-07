Против отдохнувшего в Катаре спикера Верховной Рады возбудили дело

Андрея Парубия заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств

Киев несёт миллиардные убытки после разрыва торговых связей с Москвой. По оценкам украинских экспертов, за последние несколько лет экспорт упал более, чем в четыре раза. Примерно настолько же выросли цены на коммунальные услуги. Многим жителям это уже не по карману. В итоге целые города остаются без водоснабжения.

Перила цвета национального флага повсюду - пожалуй, единственное, что получили жители Первомайска Николаевской области при нынешней украинской власти за последние годы. И вот новый подарок - 66 тысяч человек остались без воды. Совсем. Однако вместо того, чтобы принять меры, местная администрация заявила: люди виноваты сами - не платят за коммунальные услуги, долги превысили семь миллионов гривен. То, что у многих попросту нет денег, коммунальщиков не волнует, как не волнует и руководство в Киеве. Петр Порошенко последние недели своего президентства хочет провести красиво. Накануне праздновал День пехоты - его впервые отметили на Украине. Президент отправился в подконтрольные Киеву районы Донбасса, где проводится так называемая операция объединенных сил.

"Помимо военных задач формат операции предусматривает проведение правоохранительных, гуманитарных и других комплексных проектов для восстановления инфраструктуры и создания условий по организации мирной и комфортной жизни в регионе", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Выступил в Часовом Яре, потом в Авдеевке. Говорил примерно одно и то же. Слушая президента, одна из военнослужащих упала в обморок. Из слов сочувствия у Порошенко нашлось лишь это: "И так бывает".

Если же вернуться к речи президента, то гуманитарные акции и восстановление инфраструктуры украинские военные, возможно, где-то и проводят, вот только о них ничего не слышали в ДНР и ЛНР. Зато регулярно слышат свист снарядов и гром взрывов. И уже несколько лет живут в блокаде от государства, которое на словах, так хочет вернуть их назад.

"Украинское общество, украинская власть должны решить, что для нее важнее - сохранить Донбасс, людей, и территорию, и промышленность в составе Украины и на условиях автономии. Согласна? Не согласна - тогда она для себя просто должна сделать вывод, что Донбасс уйдет. Уже сделаны первые шаги к тому, чтобы он ушел. Причем, инициатива этих шагов была скорее на стороне Украины, как известно. Я имею в виду - блокада, обстрелы и так далее", - прокомментировал политолог Михаил Погребинский.

Тема особенно актуальна в свете предстоящей смены власти на Украине. Позиция избранного президента Владимира Зеленского пока вызывает вопросы. С одной стороны, он говорил о необходимости выполнения Минских договоренностей и сохранения Нормандского формата, но при этом с условием каких-то дополнений и расширений. Заявлял и о том, что никакого особого статуса у Донбасса не будет, а ведь это прямо прописано в Минском документе. В последние дни Зеленский все больше молчит. Видимо, оценивает обстановку и готовится к инаугурации. В Верховной Раде зарегистрированы уже два проекта постановлений по этому вопросу - оба от внефракционных депутатов. Любопытно, что дата в них одна - 19 мая. Тогда как члены формальной существующей коалиции настаивают на 28 мая. Ранняя инаугурация и возможный досрочный роспуск рады им не выгодны. Тем временем все больше украинских политиков заявляют о готовности работать с новым президентом.

"Я не голосовал за Зеленского, но считаю, что такая уверенная победа дает ему серьезный мандат народного доверия. И если ему будет интересна моя точка зрения на то, что нужно изменить в стране, например, в сфере борьбы с коррупцией и другие вопросы, я готов обсуждать это с законно избранным главой государства", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

И снова коррупция. Не исключено, что ответить придется спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Он стал фигурантом уголовного дела о нецелевом использовании бюджетных средств после того, как был замечен в пятизвездочном отеле в Катаре.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".