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Опальный отец Меган Маркл отреагировал на рождение внука

10:38
  • вторник
  • 07 мая 2019

Он может никогда не увидеть мальчика

Томас Маркл, опальный отец герцогини Сассекской Меган Маркл, высокопарно прокомментировал рождение своего внука. 

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"Горжусь тем, что мой новый внук родился в британской королевской семье, и я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью. Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья", - заявил 74-летний Томас Маркл Daily Mail. В конце своей речи он произнес: "Боже, храни королеву".  

Томас Маркл оказался единственным родственником принца Гарри и Меган Маркл, которому официально не сообщили о рождении ребенка. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что королевская семья по-прежнему не доверяет мужчине. Не исключено, что Томас Маркл никогда не увидит своего внука. 

Напомним, Томас Маркл рассорился со своей семьей после того, как он продал журналистам постановочные фотографии, на которых он якобы готовится к свадьбе принца и дочери. После скандала со снимками он отказался прийти на свадебную церемонию. Затем Маркл дал несколько интервью, в которых позволил себе ряд неоднозначных высказываний. В частности, он сказал о своей дочери: "Я сделал ее той герцогиней, какая она есть на сегодняшний день. Все, что есть в Меган, создано мной". 

Ранее стало известно, что принц Гарри едва не заплакал, объявляя журналистам о рождении сына. Мальчик весит 3,3 килограмма. Он будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Имя ребенка пока не сообщается. 

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