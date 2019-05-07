Порошенко проигнорировал допрос Генпрокуратуры

Ему хотят задать вопросы по Майдану

Президент Украины Петр Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делам Майдана. Глава государства проходит как свидетель.

Допрос был назначен на вторник в 10:00. Следователи намерены были задать Порошенко ряд вопросов относительно расследования преступлений против участников событий 2014 года, пишет "Вести. Украина".

Кроме того, Порошенко должен подписать протокол допрос от 2016 года, глава государства не может этого сделать уже 2,5 года.

Президента вызовут повторно на допрос, отметил представитель Генпрокуратуры. Если глава государства еще раз проигнорирует повестку, но будет оштрафован.