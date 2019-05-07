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Заслужила потоков грязи?: Малахов заступился за затравленную Микеллу Абрамову

11:15
  • вторник
  • 07 мая 2019

Злости россиян нет предела

Телеведущий Андрей Малахов считает, что россиянам не хватает толерантности, особенно после случая с дочерью Алсу на шоу "Голос.Дети".

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"Неужели 11-летняя девочка заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?", - приводит его слова StarHit.

Малахов выразил уверенность, что проверка результатов голосования расставит все по своим местам.

После победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети" разразился скандал. Зрители заподозрили накрутку голосов в ее пользу, а саму Алсу — в проталкивании своей дочери за счет собственного "звездного" статуса. Первый канал пообещал провести проверку системы подсчета голосов.

Видео: Максим Галкин высказался о победе дочери Алсу

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