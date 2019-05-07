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Пострадавшие при крушении самолета в "Шереметьево" пошли на поправку

11:58
  • вторник
  • 07 мая 2019

Общее число госпитализированных после трагедии - 10

Состояние пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево" улучшается. Об этом сообщили врачи. Ранее общее число госпитализированных увеличилось до десяти. За помощью обратился ещё один член экипажа.

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В институте хирургии имени Вишневского находятся четверо пострадавших. Двое переведены из реанимации в обычное отделение. Самая сложная пациентка находится на искусственной вентиляции легких, у нее тоже наблюдается положительная динамика, передает "ТВ Центр".

Самолет SSJ-100 потерпел аварию в воскресенье вечером. Он совершил экстренную посадку в столичном аэропорту, после чего загорелся. Трагедия унесла жизни 41 человека. Специалисты уже приступили к расшифровке данных черных ящиков. Один из них сильно поврежден. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Среди них - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность судна и неблагоприятные метеоусловия.

Видео: пилот раскрыл подробности крушения Superjet

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