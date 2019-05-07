Лавров приструнил завравшегося журналиста

Телеканал CNN вызывает раздражение даже у России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил журналиста американского телеканала CNN, который задал ему вопрос про Венесуэлу.

Репортер поинтересовался, сможет ли Россия остановить потенциальную "интервенцию США в Венесуэле" на что получил резкий ответ главы российского МИД.

"Некоторые называют вашу компанию fake news, но сейчас вы задаете fake question", - передает слова Лаврова "Газета.Ru". Министр отметил, что Россия категорически против военных действий, которые нарушают международное право.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в искажении информации и тиражировании фейковых новостей. Особый гнев американского лидера вызывает телеканал CNN.