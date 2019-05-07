Минздрав рассказал, когда ждать очередного пика аллергии

Аллергикам лучше сменить климат

Минздрав России дал рекомендации по борьбе с симптомами аллергии.

Существует три типа пыления и каждый приходится на свой временной промежуток, сообщает RT. Пик пыления березы, ольхи и орешника приходится на апрель-май. Вторая волна – июнь-июль – знаменуется пылением злаковых трав. Сорные травы - полынь, мать-и-мачеха – пылятся в августе и сентябре.

В это время врачи советуют аллергикам пройти симптоматическую терапию, принимать антигистаминные таблетки и использовать назальные ингаляционные стероиды. По возможности - сменить климат.

Кроме того, Минздрав рекомендует проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами вне зависимости от сезона. Это поможет снизить аллергическую реакцию в естественной среде.