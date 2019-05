"Времена хорошего пения ушли": Лазарева лишили шансов на победу в "Евровидении"

Критик назвал песню россиянина слишком традиционной

Музыкальный критик Сергей Соседов сказал ТВЦ.RU, что певец Сергей Лазарев займет пятое или шестое место на песенном конкурсе "Евровидение-2019". По его мнению, российский исполнитель сильно отстал от музыкальной жизни.

По последним подсчетам букмекеров, победа на международном конкурсе, который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая, достанется голландскому певцу Дункану Лоренсу (песня Arcade). В тройку лидеров также войдут Сергей Лазарев (Scream) и швейцарец Лука Хенни (She Got Me).

Прогнозы букмекеров Сергей Соседов считает полной ерундой. Они редко сбываются, а методы расчета букмекерских коэффициентов вызывают большие сомнения. "Может быть, это какая-то пропаганда: страны, специально подогревая интерес к своему участнику, говорят, что у букмекеров их участник в тройке или пятерке лидеров. Много разных букмекерских контор, и каждая в свою дуду дует и представляет картину в выгодном ей свете, создавая определенное общественное настроение в пользу того или иного участника. Это такая игра авантюрного плана", - заявил музыкальный критик.

По его мнению, Сергей Лазарев с трудом пробьется в пятерку лидеров, причем это произойдет в том случае, если Россию поддержат бывшие союзные республики и страны соцлагеря, которые обычно симпатизируют российским исполнителям по политическим причинам.

"У него прекрасная композиция, с которой можно с гордостью идти на сцену. Прекрасно аранжированная баллада, с мелодией, с хорошей разработкой, прекрасно кода решена, прекрасное исполнение. Профессиональная музыкальная работа. Но она очень традиционная. В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место.

Дело в том, что на конкурсе "Евровидение" нужно удивлять, - продолжает Сергей Соседов. - Не просто красиво спел балладу и ушел. Так можно было в 70-е, 80-е, 90-е годы. А сегодня нужно что-то ах, что-то ух, что-то эдакое, яркое, интересное, неожиданное, может, с какой-то провокацией. Так было с бородатой женщиной Кончитой Вурст или певицей из Израиля, которая создала потрясающий номер в жанре музыкальной эксцентрики. Она удивила, поэтому и выиграла. А сможет ли Сережа удивить? Это большой вопрос. Времена просто хорошего пения ушли. Может быть, он попадет в пятерку, будет пятым или шестым".

Эксперт отметил, что последние пять лет на конкурс приезжают очень сильные участники. Их разноплановость и разножанровость поражает воображение. На сцену выходят и рэперы, и рокеры, и эстрадные певцы, и исполнители в жанре кроссовер. По словам Соседова, "Евровидение" – это грандиозный праздник, который дарит всем радость.

"Это стало интересно смотреть. Раньше это были просто традиционные баллады, театрализация была под запретом, никаких самодвижущихся конструкций, никаких сумасшедших постановок. Все это было запрещено форматом конкурса. Певец должен был встать и спеть песню с минимальными движениями, даже быстро ходить или бегать по сцене нельзя было. Сейчас конкурс расцвел", - сказал Соседов в беседе с ТВЦ.RU.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, в свою очередь, заявил, что "Евровидение-2019" должно стать качественным конкурсом, зрителей которого ждет немало интересной музыки.

"Словно по мановению волшебной палочки "Евровидение" образца 2019 года становится вполне качественным конкурсом. Практически нет того, извините за выражение, местечкового "колхоза", который в прошлые годы превращал этот конкурс в весьма посредственный. На финал 25 качественных песен отобрать вполне по силам, а в прошлые годы даже 10 приличных песен на финал было выбрать практически нереально. Я часто спрашивал своих не русскоязычных друзей в Европе, а следят ли они за этим конкурсом, они неизменно говорили, что нет. А в этом году, увидев, насколько качество музыки на "Евровидении" выросло, они будут за ним следить.

Долгие годы Россия и Украина своим подходом к музыке развивали этот конкурс, и теперь конкуренция значительно выросла, - сказал Манукян в разговоре с ТВЦ.RU. - Жаль, что в конкурсе не будет украинки MARUV, она бы идеально вписалась в формат этого года. Болеть я буду безусловно за Сергея Лазарева, но, пожалуй, соглашусь с букмекерами: у Дункана Лоренса из Нидерландов шансы на победу более предпочтительные. Песня очень мощная и клип нетривиальный, но посмотрим, как он споет вживую. Немного удивило, что шансы французского представителя [Билал Хассани – прим. ТВЦ.RU] оценили только на 12 место, и откровенно поразил тот факт, что представитель Италии [Алессандро Махмуд] с его десятками миллионов просмотров в YouTube только на 4 позиции у букмекеров".