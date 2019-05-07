Обнародовано видео первых секунд после эвакуации пассажиров горящего Superjet

В охваченном огнем самолете остались люди

В интернете появилось видео эвакуации пассажиров самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшего в столичном аэропорту "Шереметьево"

На кадрах можно увидеть, как люди спускаются по аварийным трапам, а стюардессы и экстренные службы помогают им добраться до безопасной зоны. Лица пассажиров черные от дыма.

5 мая в аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

Следственные действия в аэропорту "Шереметьево" завершились, самолет отбуксировали в ангар. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", продолжается.

Видео сгоревшего салона Superjet

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