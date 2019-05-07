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В МИД назвали долг россиян перед будущими поколениями

14:48
  • вторник
  • 07 мая 2019

В ведомстве обсудили борьбу с героизацией нацизма

Борьбу с героизацией нацизма и меры по предотвращению распространения неонацизма обсудили во вторник на специальном брифинге МИД России, передает "ТВ Центр".

Участники конференции рассмотрели ситуацию в отдельных странах Европы, где по-прежнему почитают эту идеологию. Наши дипломаты напомнили, что в конце прошлого года Европарламент принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Участники брифинга выразили надежду, что ЕС перестанет игнорировать тревожные и крайне негативные тенденции. Как подчеркнули дипломаты, сохранение исторической правды - это наш общий долг перед нынешним и будущим поколениями.

"В России практически нет семьи, которую та страшная война обошла бы стороной. Именно поэтому любую попытку фальсифицировать историю, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны, попытки героизации нацизма, принизить, отрицать подвиг тех, кто добыл эту великую победу, мы пропускаем в буквальном смысле слова через себя", - сказал уполномоченный МИД по вопросам прав человека,  демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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