Сколько Москва выплатит пострадавшим при крушении в "Шереметьево"

Стало известно, сколько получат госпитализированные и семьи погибших

Столичное правительство выплатит компенсации москвичам, которые пострадали в аварии в аэропорту "Шереметьево", а также родственникам погибших. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Те, кто обратился за амбулаторной помощью, получат по 250 тысяч рублей. Госпитализированным гражданам выплатят по 500 тысяч, семьям погибших по одному миллиону рублей. А детям, потерявшим родителей в результате катастрофы, ежемесячно будут начислять компенсации из городского бюджета. Последние новости о расследовании аварии в аэропорту "Шереметьево", а также о состоянии пострадавших.