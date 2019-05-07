Россиян проверили на знание ВОВ

Масштабную историческую акцию "Диктант Победы" организовала партия "Единая Россия"

В России и 23 странах мира написали "Диктант Победы". Масштабную историческую акцию организовала партия "Единая Россия". Первыми тест сдали на Дальнем Востоке.

Позже к ним присоединились и жители европейской части нашей страны. В Москве центральной площадкой стал музей Победы на Поклонной горе, сообщает "ТВ Центр". Участникам предложили ответить на 20 вопросов о Великой Отечественной войне и ее героях, географии сражений и первом параде. На выполнение заданий дают 45 минут.

"Интерес к нашей акции большой, это свидетельствует о том, что такой формат действительно востребован и интересен людям как в России, так и за ее пределами", - сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Севастополе перед стартом диктанта на территории мемориального комплекса Сапун-гора прошли памятные мероприятия. К монументу возложили цветы. С грядущим Днем Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Видео генеральной репетиции Парада Победы в Москве