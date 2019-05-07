По делу о "грязной" нефти задержали 4 человек

Материалы дела о попадании загрязненного сырья в нефтепровод "Дружба" переданы в прокуратуру

Привлечь к ответственности виновных в инциденте с "грязной" нефтью потребовал во вторник Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр". Правительство обсудило ситуацию с трубопроводом "Дружба", по которому идут поставки в Белоруссию и Европу. В апреле в нефти нашли вредные примеси. По этому делу задержаны четыре человека. Глава кабмина поручил усилить контроль за качеством углеводородов.

Другой важной темой стала поддержка лиц с ограниченными возможностями. Сейчас они легко могут попасть в большинство поликлиник, аптек и магазинов. Доступность остальных социально важных объектов необходимо улучшить. Дополнительные средства выделят и на развитие регионов, в том числе - пострадавших от стихийных бедствий.

"С учетом того, что Забайкальский край сильно пострадал в апреле от пожаров, есть соответствующее поручения президентские и правительственные, на покупку и строительство для пострадавших нового жилья. Из резервов правительства выделим почти полмиллиарда рублей", - сказал Медведев.

Видео — репортаж "Откуда в "Дружбе" взялась нефть из России"