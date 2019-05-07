ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По делу о "грязной" нефти задержали 4 человек

14:54
  • вторник
  • 07 мая 2019

Материалы дела о попадании загрязненного сырья в нефтепровод "Дружба" переданы в прокуратуру

Привлечь к ответственности виновных в инциденте с "грязной" нефтью потребовал во вторник Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр". Правительство обсудило ситуацию с трубопроводом "Дружба", по которому идут поставки в Белоруссию и Европу. В апреле в нефти нашли вредные примеси. По этому делу задержаны четыре человека. Глава кабмина поручил усилить контроль за качеством углеводородов.

Другой важной темой стала поддержка лиц с ограниченными возможностями. Сейчас они легко могут попасть в большинство поликлиник, аптек и магазинов. Доступность остальных социально важных объектов необходимо улучшить. Дополнительные средства выделят и на развитие регионов, в том числе - пострадавших от стихийных бедствий.

"С учетом того, что Забайкальский край сильно пострадал в апреле от пожаров, есть соответствующее поручения президентские и правительственные, на покупку и строительство для пострадавших нового жилья. Из резервов правительства выделим почти полмиллиарда рублей", - сказал Медведев.

Видео — репортаж "Откуда в "Дружбе" взялась нефть из России"

Читайте также:
Новости по теме
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.