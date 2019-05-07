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В центре Москвы провели профилактику Вечного огня

15:10
  • вторник
  • 07 мая 2019

Перед празднованием Дня Победы процедура прошла в торжественной обстановке

В преддверии Дня Победы в центре Москвы провели профилактику Вечного огня, передает "ТВ Центр". Регламентные работы на мемориале проходят каждый месяц, но перед праздником процедура проводится в торжественной обстановке.

Чтобы убедиться в исправности горелки, пламя на ней сначала необходимо затушить, а потом - с помощью факела - перенести огонь на временную платформу, пока основную часть очищают от сажи. В этом году после профилактики священный огонь вернул на звезду народный артист СССР Василий Лановой.

"Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие", - Александр Сергеевич Пушкин. Вечный огонь всегда был нужен для любого современного общества, потому что нет ничего важнее, как сохранение памяти того или другого поколения", - сказал Лановой.

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