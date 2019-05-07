Подари жизнь: на лечение пятилетнего Вани собрали почти 2 млн рублей

Ребенку требуется пересадка костного мозга

Почти два миллиона рублей удалось собрать всего за один день, благодаря вам, зрителям телеканала "ТВ Центр", на лечение пятилетнего Вани Афанасенко. Накануне мы рассказали, что мальчику срочно нужна помощь.

У Вани - острый лимфобластный лейкоз. Он уже прошёл курс химиотерапии, но болезнь не отступила. Ребёнку требуется пересадка костного мозга. Донор уже найден, но на саму процедуру активации нужно свыше полутора миллионов рублей. Такой суммы у родителей Вани нет. Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.