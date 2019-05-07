В Москве реконструируют развязку улицы Генерала Дорохова с МКАД в 2019 году

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова в Москве будет введена в эксплуатацию в этом году, что намного раньше запланированного срока. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новая трасса позволит улучшить транспортную доступность жителей Солнцева, а также обеспечит въезд и выезд с Северо-Западной хорды.

На основании будущей эстакады рабочие плетут металлическую сеть. Позже её зальют бетоном, сверху появится изоляционный слой и только поле этого асфальт. По новому путепроводу можно будет попасть с улицы Генерала Дорохова на внешнюю строну МКАД. Ход работ проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одна из строящихся развязок - это развязка Генерала Дорохова и МКАД. Она дает сразу несколько эффектов: это возможность улучшить транспортную доступность жителей Солнцева, Заречного, интеграция Северо-Западной хорды, интеграция Мосфильмовской и Генерала Дорохова. В целом она улучшит движение в этом районе. По плану она должна быть построена в 2020 году. Постараемся на год раньше запустить ее, уже в этом году", - сказал Собянин.

Эта развязка берет на себя нагрузку с Северо-Западной хорды и Южной Рокады. Транспортные потоки с Рябиновой улицы и Мичуринского проспекта встречаются здесь.

На магистральных трассах и МКАД причиной пробок часто становится не ширина проезжей части, а развязки клеверного типа. Они оптимально справляются с небольшим транспортным потоком, но, как только он увеличивается, имеют свойство "самозапираться": как только блокируется один въезд, практически сразу образуются заторы и на остальных. Поэтому все "клеверные листы" модернизируют в развязки с направленными съездами.

Проблему решили с помощью разделения потоков. С одной стороны возвели эстакаду, с другой - тоннель. Путепровод, пересекающий МКАД, расширили, добавив полосы для разгона.

Пропускная способность в этой части города увеличится на 30%. А всего на МКАД реконструировано 14 транспортных развязок. Этот транспортный узел пообещали распутать уже в этом году.

Виктор Прокушев, Андрей Булычев, Данил Гемалов. "ТВ Центр".