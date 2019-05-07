Названы ошибки пилотов сгоревшего в "Шереметьево" Superjet

По мнению эксперта, жертв можно было бы избежать

Власти Москвы окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в "Шереметьево". Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Будут организованы выплаты компенсаций. Тем временем, в НИИ Склифосовского поступил ещё один пострадавший в результате ЧП. Таким образом, в больницах сейчас находятся десять человек.

Лечение в институте хирургии имени Вишневского проходят четверо - жители Краснодара, Волгограда, Московской области. Двоих уже перевели из реанимации в обычное отделение. Самая сложная пациентка пока находится на искусственной вентиляции легких, но и у нее тоже наблюдается положительная динамика.

Между тем, расследование причин трагедии продолжается, специалисты уже приступили к расшифровке данных черных ящиков. Один из них сильно поврежден. Как известно, следствие сейчас рассматривает несколько версий случившегося - это и техническая неисправность самолета, и неблагоприятные метеоусловия, и недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала. В прессе уже появились мнения авиаэкспертов, которые считают - к катастрофе могли привести сразу несколько ошибок пилотов. Это и решение лететь через грозовой фронт, и поспешная посадка - вместо того, чтобы максимально выработать топливо. И превышение путевой и вертикальной скорости снижения самолета - из-за чего и произошло слишком жесткое касание.

"После посадки самолет подлетел на высоту метров десять и после этого без скорости упал о бетон, естественно, подломилась стойка, она не могла не подломиться, грамотные действия были бы, если после такого подскока летчик бы дал максимальный оборот, ушел на второй круг, этим бы он обеспечил себе запас по скорости и, возможно, избежал таких повреждений и дальнейших жертв", - сказал летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Кроме того, сейчас идет проверка и всех служб аэропорта - насколько оперативно они отреагировали. Что касается помощи - в Правительстве Москвы принято специальное постановление, в котором указано - пострадавшим в авиакатастрофе, а также родственникам погибших будет выплачена единовременная материальная помощь. Дети, потерявшие в этой трагедии родителей, будут получать ежемесячные пособия. Кроме того, из бюджета и резервного фонда Москвы сейчас выделяются средства на организацию временного размещения в гостинице, транспортное сопровождение для всех родственников пассажиров.

Матвей Шестаков, Юлия Богоманшина, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

Видео первых секунд после эвакуации пассажиров горящего Superjet