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Миддлтон наплевала на сына Маркл

13:37
  • вторник
  • 07 мая 2019

Поздравления были опубликованы спустя 10 часов

Пользователям социальных сетей не понравилось, что герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили герцога и герцогиню Сассекских принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца только спустя несколько часов.

Маркл родила утром 6 мая, общественности сообщили об этом спустя несколько часов в официальном Instagram-аккаунте новоиспеченных родителей. Пост с поздравлениями от Уильяма и Кейт был опубликован только через 10 часов.

Многие пользователи увидели в этом наплевательское отношение к едва родившемуся ребенку Меган и Гарри, пишет интернет-газета "Дни.ру". "Как поздно. Лол", "Миддлтон не долюбливает Маркл", - обрушились комментаторы.

Ребенок Гарри и Меган родился 6 мая весом 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. Информация о том, какое имя дали первенцу, пока держится в секрете.

Видео: принц Гарри прослезился, объявляя о рождении сына

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