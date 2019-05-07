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Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде

13:57
  • вторник
  • 07 мая 2019

Школьники завоевали 943 диплома

Учащиеся московских школ одержали победу по всем 24 предметам Всероссийской олимпиады. Это рекордное количество дипломов победителей и призеров.

"В копилке столичной сборной 943 диплома. Это более 40% от всех врученных наград", - рассказали ТВЦ.Ru в пресс-службе столичного департамента образования. По сравнению с 2010 годом московские школьники улучшили общекомандные результаты в 3 раза. Девять лет назад в копилке столичной сборной было только 278 дипломов.

Московские школьники завоевали 204 диплома победителей. Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 дипломов победителей), английскому языку (15 первых мест), физике и праву (по 14 дипломов победителей), химии (13 дипломов победителей), истории (12 первых мест), русскому языку, литературе и биологии (по 11 дипломов победителей).

Помимо этого, лучшие результаты учащиеся московских школ показали на "редких" олимпиадах по китайскому, испанскому и итальянскому языкам.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 17 марта по 27 апреля 2019 года в 13 городах России

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