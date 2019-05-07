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Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД

14:22
  • вторник
  • 07 мая 2019

Развязка "клеверный лист" уходит в прошлое

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова. Она готова на 60%, строительство планируют завершить в 2020 году.

Транспортная развязка позволит снизить количество пробок, улучшить транспортную доступность ИЦ "Сколково" и обеспечит комфортный въезд/выезд транспорта с Северо-Западной хорды на МКАД.

В рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова будет построено 5,5 километра дорог. На прилегающей территории будет выложен газон, высажены деревья и кустарники.

Власти Москвы планируют заменить развязки в виде "клеверного листа" на современные эстакады с направленными съездами. "За последние годы мы завершили реконструкцию 14 развязок. В проектировании и строительстве находятся еще 6 таких дорожных объектов", - рассказал ТВЦ.RU Собянин.

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