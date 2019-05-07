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Путин впервые встретился с главой Промсвязьбанка

14:47
  • вторник
  • 07 мая 2019

Петр Фрадков доложил президенту России об итогах прошлого года и о перспективах развития

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл первую рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он доложил президенту об итогах прошлого года и о перспективах развития. По словам Фрадкова, Промсвязьбанк ведёт активную работу по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас банк сопровождает практически 40% государственных контрактов в этой области.

"Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа?" – спросил Путин.

"Мы выходим на привычный для них формат работы [с гособоронзаказом] с точки зрения коммерческих банков. Делаем это безболезненно для предприятий отрасли, это самое главное. То есть для нас важно при передаче контрактов, чтобы отрасль, предприятия не почувствовали каких-то неудобств или изменений, потому что гособоронзаказ должен исполняться, сбоя быть не должно, контроль должен обеспечиваться", - ответил Фрадков.

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