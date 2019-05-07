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Савченко боится быть подорванной

14:45
  • вторник
  • 07 мая 2019

Украинские власти затеяли слежку за депутатом

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность, а власти не предоставляют ей госохрану.

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Украинскому парламентарию по закону полагается защита, если есть угроза жизни и факты, подтверждающие это, пишет РИА Новости. По словам Савченко, у нее есть записи разговоров, переписки и показания свидетелей. "За мной и однопартийцами власть ведет слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", - отметила депутат.

Савченко арестовали в марте 2018 года за якобы подготовку терактов в здании Верховной Рады и покушение на президента Петра Порошенко. 16 апреля 2019 года суд не стал продлевать срок ареста Савченко и постановил выпустить ее из-под стражи. 

7 мая суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и экс-главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако перенес его из-за неявки адвокатов.

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