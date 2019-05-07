Вся в папу: жена Алдонина раскрыла неожиданный талант дочери Началовой

Майские праздники Вера проводит с семьей в Подмосковье

Майские праздники у семьи Алдониных проходят продуктивно: то они приехали на мастер-класс по рисованию у столичного стадиона "Лужники", то играли все вместе в настольный футбол в загородном доме.

В этот раз Евгений и его жена Ольга, маленький Артем и Вера приехали в дом отдыха "Покровское" в Одинцовском районе Подмосковья, где футболист разыграет именной кубок среди детских команд. Мероприятие пройдет с 5 по 9 мая.

Пытаясь отвлечь дочь от тоски по матери, Евгений Алдонин решил пристрастить дочь к спорту. Нужно отметить, что девочка прониклась футбольной атмосферой и у нее неплохо стало получаться чеканить мяч коленями.

Трогательным видео, как Вера играет в футбол с отцом, поделилась в Instagram Ольга Алдонина. "Давай, Вера, молодец!", - подбодрила мачеха падчерицу.

Отвлечься от смерти матери 12-летней Вере помогает музыка, в частности, участие в конкурсах. Девочка хочет пойти по стопам матери и связать свою жизнь со сценой. "Хочу стать как мама певицей, но с уклоном больше в актрисы", - призналась она.

Видео: семья Алдонина провела 1 мая в парке