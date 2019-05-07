"Они оба светились изнутри": бортпроводник сделал подруге предложение перед смертью

Пара должна была пожениться в июне

Юлия Карева, мама 21-летнего бортпроводника Максима Моисеева, который оказался в хвосте сгоревшего самолета SSJ-100 и ценой свой жизни спасал паникующих пассажиров, рассказала о сыне. По ее словам, у Максима с детства была любовь к небу.

"Я, конечно, знала, что профессия опасная, но сына никогда не отговаривала. У нас с ним вообще были доверительные отношения. Я всегда и во всем его поддерживала", - рассказала женщина.

Юлия подтвердила, что последнее сообщение с телефона сын отправил своей невесте Ксюше со словами "Я тебя люблю". "Вы даже не представляете, какие они были счастливые, оба светились изнутри. После случившегося мы общались с Ксюшей, она просто убита горем", - отметила мать погибшего бортпроводника, добавив, что весной этого год сын сделал девушке предложение и очень долго выбирал для нее кольцо.

В "Аэрофлоте" Юлии Караевой рассказали, что Максим спас много пассажиров. "Оказалось, что в тот день уже после того как самолет загорелся он поменялся местами с бортпроводницей, которая должна была находиться в хвосте самолета", - приводит ее слова сайт газеты "Комсомольская правда" (KP.Ru).

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". Жертвой авиакатастрофы стал 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".