Как живет вернувшийся с войны актер-каратель Пашинин

Артист не вылезает из скандалов из-за своего буйного характера

Актер Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и принял участие в войне на Донбассе, широко известен своими скандальными заявлениями и выходками. Он обладает бурным нравом, острым языком и неукротимой тягой к разного рода кривляньям. ТВЦ.RU узнал, как 40-летнему артисту живется на Украине.

Анатолий Пашинин не перестает будоражить общественность с 2014 года, когда он вернулся на родину из России, где он получил образование и стал известным актером. Пашинин поддерживал "Евромайдан" и высказывался за "тотальную" войну на востоке Украины. Затем он от слов перешел к делу: в 2017 году Пашинин вступил в добровольческий батальон. С тех пор его стали называть актером-карателем.

"Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю. Независимость, она вот здесь", - говорил Пашинин, который снимался в сериале "Грозовые ворота", а также в фильмах "Генерал" и "Мы из будущего". По словам артиста, на передовую он пошел, чтобы расчистить молодым украинцам дорогу в будущее. Судя по воспоминаниям Пашинина, он принимал непосредственное участие в боях на стороне Киева.

Большинство рассказов актера на военную тему сильно приправлены черным юмором и цинизмом. Так, например, многих ужаснули слова Пашинина о смерти на фронте: "Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили". Высказывания, оброненные то ли по глупости, то шутки ради, создали ему репутацию какого-то изверга.

В сентябре 2017 года прошел слух о том, что Анатолия Пашинина убили в зоне АТО. Он опроверг эту информацию, пошутив в своем духе: "Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив". Тем не менее многие СМИ распространили новость о его смерти. Если верить актеру, один близкий ему человек, будучи в преклонном возрасте, не выдержал этого известия и умер.

Судя по всему, Пашинин недолго стрелял из автомата. Уже в ноябре 2017 года он уехал с передовой ради съемок в фильме "Посттравматическая рапсодия". Комментируя окончание своей военной карьеры, он в шутку посетовал на то, что не успел получить орденов и не совершил никаких подвигов. Все это останется для боевых товарищей, сказал актер.

В одном из интервью Анатолий Пашинин пошутил, что на гражданке он перебивается случайными заработками - то дрова колет, то снег убирает, то машины разгружает. Тогда некоторые СМИ объявили, что сбежавшая из России звезда едва ли не умирает с голоду. На самом же деле карьера Пашинина получила второе дыхание после его возвращения на родину. Если в 2013 и 2014 годах у него не было ролей, то с 2016 года артист начал сниматься в фильмах чуть ли не ежегодно. Последней картиной, в которой сыграл Пашинин, стал художественно-документальный фильм "Лицензия на преступления". Он исполнил там роль лидера российской экстремистской группировки, которая борется с инакомыслием внутри страны и за ее пределами.

В октябре 2018 года Анатолий Пашинин стал свидетелем по делу своего соратника по националистической борьбе, бизнесмена Алексея Алякина, который находится в международном розыске по запросу России. Находясь в черниговском суде, Пашинин заявил, что Служба безопасности Украины прослушивает его телефон, а некий представитель СБУ оказывал на него давление в грубой форме. "Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают. Они не позволяют нормально поговорить с мамой, они отрубают связь", - рассказал актер.

Кроме того, он раскритиковал украинскую власть, которая не помогает гражданам, защищающим свою страну. Представитель СБУ назвала заявление актера странным и заверила, что ведомство действует исключительно в рамках закона. Не исключено, что странные слова Пашинина были всего лишь неудачной попыткой поддержать своего соратника. Во всяком случае, на этом конфликт актера с СБУ оказался исчерпан.

В декабре прошлого года Анатолий Пашинин приехал в Одессу. По его словам, он хотел изучить ситуацию в городе во время военного положения. Во время своей "инспекции" актер стал героем двух маловразумительных видеороликов. На одном Пашинин слушает выступление уличного музыканта, который поет песню Михаила Елизарова "Моя мать Ева Браун". "Я не вышел лицом, я как даун. Родила меня мать Ева Браун", - такие строки звучат в этой хулиганской песне о фашистах. Стоя перед музыкантом, Пашинин кривлялся и делал вид, что рыдает. На втором видео актер пытается "расколдовать" своего знакомого, который застыл на улице в неестественной позе, словно находясь в состоянии наркотического опьянения.

В феврале 2019 года украинская группа ТНМК выпустила клип на песню "Мой демон", главную роль в котором сыграл Пашинин. Он изобразил католического священника и его двойника-демона, который искушает людей алкоголем, сигаретами, женщинами и азартными играми. Зная тягу Пашинина к экстравагантному поведению, можно предположить, что съемки доставили ему большое удовольствие.

Свою частную жизнь артист держит еще в большем секрете, чем свои ратные подвиги в зоне АТО. Он ведет соцсети, но просматривать их могут только "друзья" актера.