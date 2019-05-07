Жена Мамаева разозлила россиян милой улыбкой в суде

Пользователи Instagram не поняли ее эмоций

Всего один день остался до вынесения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Некоторые считают, что суд может отпустить их прямо из зала.

Вероятно, именно поэтому супруга игрока "Краснодара" Алана Мамаева сейчас просто сияет от счастья. По крайней мере, именно такая фотография появилась в ее Instagram. Она была сделана во время заседания Пресненского суда 6 мая. Именно в этот день прокурор потребовал для подсудимых около 1,5 года колонии общего режима.

На фото супруга футболиста улыбается. В подписи говорится, что "кто-то сделал милое фото". Тем не менее, реакция на появление фотографии получилась неоднозначной.

Кто-то не понял, почему супруга футболиста не страдает из-за близящегося приговора. Другие отметили, что в такой ситуации остается только улыбаться. Некоторые и вовсе опустились до оскорблений в адрес внешности Аланы.

До этого Алана Мамаева заявляла, что Павел ей неоднократно изменял. Также она отметила, именно из-за любовницы начался конфликт футболиста с водителем в Москве 8 октября.

Приговор Кокорину и Мамаеву будет оглашен в среду в 14:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что нападающего "Зенита" могут приговорить к году и шести месяцам, а полузащитника "Краснодара" – к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание для них запросило гособвинение.

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и их товарища Александра Протасовицкого обвиняют в нападении на трех человек 8 октября 2018 года. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

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