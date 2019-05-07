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Жена Мамаева разозлила россиян милой улыбкой в суде

15:44
  • вторник
  • 07 мая 2019

Пользователи Instagram не поняли ее эмоций

Всего один день остался до вынесения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Некоторые считают, что суд может отпустить их прямо из зала.

Названа дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву
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Вероятно, именно поэтому супруга игрока "Краснодара" Алана Мамаева сейчас просто сияет от счастья. По крайней мере, именно такая фотография появилась в ее Instagram. Она была сделана во время заседания Пресненского суда 6 мая. Именно в этот день прокурор потребовал для подсудимых около 1,5 года колонии общего режима.

На фото супруга футболиста улыбается. В подписи говорится, что "кто-то сделал милое фото". Тем не менее, реакция на появление фотографии получилась неоднозначной.

Кто-то не понял, почему супруга футболиста не страдает из-за близящегося приговора. Другие отметили, что в такой ситуации остается только улыбаться. Некоторые и вовсе опустились до оскорблений в адрес внешности Аланы.

До этого Алана Мамаева заявляла, что Павел ей неоднократно изменял. Также она отметила, именно из-за любовницы начался конфликт футболиста с водителем в Москве 8 октября.

Приговор Кокорину и Мамаеву будет оглашен в среду в 14:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что нападающего "Зенита" могут приговорить к году и шести месяцам, а полузащитника "Краснодара" – к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание для них запросило гособвинение.

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и их товарища Александра Протасовицкого обвиняют в нападении на трех человек 8 октября 2018 года. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Видео: Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"

 

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