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Известная телеведущая погибла в двойном ДТП

15:39
  • вторник
  • 07 мая 2019

Женщина умерла на руках врачей

7 мая дагестанская журналистка и телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в двойном ДТП в Махачкале. 

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Портал "Регион online" пишет со ссылкой на очевидцев, что журналистку сбила машина. За пострадавшей приехал автомобиль скорой помощи, который попал в аварию по дороге в больницу. Во время второго ДТП Абдулаева получила смертельные травмы. 

"Тома, как же так?! Невозможно принять, невозможно поверить... Земля тебе пухом", - написала у себя в Instagram Наталья Порецкая, коллега Тамиллы Абдулаевой. 

Абдулаева занимала пост шеф-редактора на дагестанском телеканале "MTV Столица". Она вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха".

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