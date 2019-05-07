Известная телеведущая погибла в двойном ДТП

Женщина умерла на руках врачей

7 мая дагестанская журналистка и телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в двойном ДТП в Махачкале.

Портал "Регион online" пишет со ссылкой на очевидцев, что журналистку сбила машина. За пострадавшей приехал автомобиль скорой помощи, который попал в аварию по дороге в больницу. Во время второго ДТП Абдулаева получила смертельные травмы.

"Тома, как же так?! Невозможно принять, невозможно поверить... Земля тебе пухом", - написала у себя в Instagram Наталья Порецкая, коллега Тамиллы Абдулаевой.

Абдулаева занимала пост шеф-редактора на дагестанском телеканале "MTV Столица". Она вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха".