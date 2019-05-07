Как Путин проведет майские праздники

В Кремле рассказали о "насыщенном" графике президента

В предстоящие майские праздники президент России Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях. Об этом рассказал во вторник спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, 9 мая у Путина "церемониально-рабочий" день, при этом запланированы и рабочие встречи. 10 мая президент может принять участие в спортивном мероприятии.

Следующая неделя для главы государства будет "перенасыщенной", отметил Песков. "Она будет и по географии растянута, и по содержанию", - приводит его слова "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что самые популярные маршруты у россиян на майские праздники - в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Новосибирск.

В столице запланирована масштабная программа, посвященная 9 Мая. В частности, на Красной площади состоится парад в честь Дня Победы.

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