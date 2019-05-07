Выживший в "Шереметьево" пассажир: самолет горел как пластиковый стаканчик

Он рассказал о причинах трагедии

Стали известны новые подробности трагедии в "Шереметьево". Ими поделился один из пассажиров злополучного рейса Москва - Мурманск 35-летний Олег Молчанов.

По его словам, все действительно началось с удара молнии. "Пробежавшие по крылу огоньки видели все, в том числе стюардесса", - отметил он. О произошедшем узнал командир, после чего, он объявил, что борт возвращается в "Шереметьево".

Поначалу паники не было, но все изменилось, когда самолет в первый раз ударился о полосу при приземлении. Затем возник пожар. Кто-то повскакивал со своих мест и побежал вперед. "Самолет горел как пластиковый стаканчик, стекло в моем ряду расплавилось за секунды. Когда лайнер остановился, я вытолкнул супругу вперед, к выходу, она одной из первой спустилась по трапу", - подчеркнул Олег Молчанов.

Он добавил, что пилоты разбили окна в кабине и вылезли наружу, передает MK.RU. Также пассажир отметил, что багажом были сумки тех, кто летел бизнес-классом. Они не тормозили эвакуацию.

По словам Молчанова, задние трапы, скорее всего, не открылись. При этом в хвостовой части уже было пекло. Шансов выжить у тех, кто остался там, было мало.

Он добавил, что, когда пытался выбраться сам, то пять-шесть рядов прошел на карачках. Затем он понял, что теряет сознание, лег на пол и выполз в "предбанник, который между кабиной пилотов и бизнес-классом". Там он встретился с двумя стюардессами. Вместе они спасли нескольких пассажиров. Они вытаскивали их и сбрасывали с трапа.

Ранее в Сети появилось новое видео, которое было снято после того, как некоторые пассажиры смогли покинуть горящий борт. Его автором оказался Олег Молчанов. На кадрах можно увидеть, как люди спускаются по аварийным трапам, а стюардессы и экстренные службы помогают им добраться до безопасной зоны. Лица пассажиров черные от дыма.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. При посадке загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Он выполнял рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

Следственные действия в аэропорту завершились. Самолет отбуксировали в ангар. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", продолжается.

Видео первых секунд после эвакуации пассажиров горящего Superjet

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