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Американский беспилотник-шпион пять часов летал над Донбассом

16:27
  • вторник
  • 07 мая 2019

Он несколько раз подлетал к российской границе

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США провел пятичасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе и вдоль черноморского побережья России. В частности, беспилотник заметили у берегов Крыма. 

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Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он пролетел через Грецию, Болгарию и Румынию. Примерно в 10:00 по московскому времени аппарат пересек украинскую границу. 

Global Hawk пять часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом он находился в воздушном пространстве, контролируемом Киевом. Четыре раза разведывательный аппарат подлетал к российской территории на расстояние 36-58 километров. После этого беспилотник начал летать вдоль черноморского побережья России, передает РИА Новости

Сообщается, что американские беспилотники находились на Донбассе 5, 15, 20 и 23 апреля. Минобороны России призывало Вашингтон отказаться от этих полетов, но никаких результатов это не дало. 

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