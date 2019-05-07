ФСБ задержала националистов, причастных к нападениям в ряде регионов

У них изъято оружие и средства связи

В столичном регионе и Владимире сотрудники ФСБ задержали семерых активных членов националистической организации. Данные лица, по данным ведомства, занимались вербовкой и психологической подготовкой участников организации для разжигания межрасовой розни, а также пропагандировали националистическую идеологию.

"Совершен ряд нападений националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани", - сообщили в Федеральной службе безопасности.

Во время обысков у задержанных изъяты оружие, тактическое снаряжение, средства связи, а также носители информации, которые подтверждают причастность членов националистической организации к множеству преступлений, передает РИА Новости.