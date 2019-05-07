ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лазарев "размножился" на своей первой репетиции на "Евровидении" (видео)

16:56
  • вторник
  • 07 мая 2019

Певец не стал раскрывать все секреты номера

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", показал отрывок своей первой репетиции на площадке смотра в Тель-Авиве.

"Времена хорошего пения ушли": Лазарева лишили шансов на победу в "Евровидении"
Поющие фрики: 5 самых необычных участников "Евровидения-2019"
Сердючка едет на "Евровидение"

7 мая Сергей Лазарев выложил в своем Instagram нарезки видео, на котором он исполняет песню Scream. Певец одет в белую рубашку и белые штаны. Он стоит в окружении зеркал, а за его спиной гремит гром и сверкают молнии.  

"Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!" – написал Лазарев. "Мы получили удовольствие от этого. А вы?" – написал он на английском языке. За два часа его пост собрал более 180 тысяч отметок "Нравится". 

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Лазарев займет на конкурсе пятое или шестое место, поскольку на фоне других участников он выглядит слишком старомодным. 

Напомним, что "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Читайте также:
Главное сегодня
Певец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.