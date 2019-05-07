Лазарев "размножился" на своей первой репетиции на "Евровидении" (видео)

Певец не стал раскрывать все секреты номера

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", показал отрывок своей первой репетиции на площадке смотра в Тель-Авиве.

7 мая Сергей Лазарев выложил в своем Instagram нарезки видео, на котором он исполняет песню Scream. Певец одет в белую рубашку и белые штаны. Он стоит в окружении зеркал, а за его спиной гремит гром и сверкают молнии.

"Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!" – написал Лазарев. "Мы получили удовольствие от этого. А вы?" – написал он на английском языке. За два часа его пост собрал более 180 тысяч отметок "Нравится".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Лазарев займет на конкурсе пятое или шестое место, поскольку на фоне других участников он выглядит слишком старомодным.

Напомним, что "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.