Появилось фото героически вернувшегося в горящий Superjet пилота

Он спасал командира

Второй пилот сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100, вернулся в кабину после того, как борт приземлился и уже был охвачен пламенем. Момент можно увидеть на видеозаписи, которую опубликовал один из выживших пассажиров Олег Молчанов.

На этих кадрах видно, как он выбрался из окна кабины по тросу. Но затем он вновь вернулся туда, при том, что из окон уже вовсю валил дым. Он забрался на самолет по надувному трапу и вынес из самолета другого пилота.

Им оказался командир экипажа Денис Евдокимов. Как сообщает РЕН ТВ, он приказал второму пилоту покинуть борт через форточку. Сам он решил остаться в самолете. Но второй пилот решил, все-таки, спасти капитана. Как рассказал его отец Александр Евдокимов, сын отравился продуктами горения.

Ранее в Сети появилось новое видео, которое было снято после того, как часть пассажиров покинула горящий борт. На кадрах можно увидеть, как люди спускаются по аварийным трапам, а стюардессы и экстренные службы помогают им добраться до безопасной зоны. Лица пассажиров были черные от дыма.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке. Он выполнял рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

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