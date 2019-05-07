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Стивен Кинг предсказал неожиданный поворот в сюжете "Игры престолов"

17:11
  • вторник
  • 07 мая 2019

Прославленный писатель высказал смелое предположение

Американский писатель Стивен Кинг предположил, что в конце сериала "Игра престолов" на Железный трон взойдет карлик Тирион Ланнистер.  

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"Предположим - просто предположим, - что Джон и Дени умрут (вместе с Серсеей, конечно). Предположим - просто предположим, - что Железный трон в итоге займет некий маленький мужчина с большим сердцем?" – написал беллетрист, намекая на Тириона Ланнистера, который в четвертой серии последнего сезона попытался предотвратить кровавую битву, рискуя своей жизнью. 

Многие интернет-пользователи нашли оправданным предположение Стивена Кинга, а многие предложили свои версии финала культового сериала. Когда фанаты "Игры престолов" выразили мнение, что Железный трон может занять Санса Старк, Кинг написал, что она слишком холодна для того, чтобы править Семью королевствами. 

Отметим, что 71-летний Кинг написал не один десяток романов, многие из которых были экранизированы. Если кто и знает толк в неожиданных сюжетных ходах, так это он. 

Ранее сообщалось, что в четвертой серии последнего сезона сериала обнаружили киноляп – стаканчик из кофейни Starbucks, который стоял на столе перед Дейенерис Таргариен. "Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе впервые появился Starbucks. Это малоизвестный факт", - пошутила по этому поводу исполнительный продюсер телесериала Берни Колфилд.

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