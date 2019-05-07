Принц Уильям посмеялся над родившей Меган Маркл

Он с нетерпением ждет встречи с племянником

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прокомментировали появление на свет еще одного представителя династии. Герцог Кембриджский в шутку отметил, что рад видеть в клубе "неспящих родителей" своего брата - принца Гарри.

Теперь он с нетерпением ждет встречи с молодыми родителями – Гарри и Меган Маркл. Также принц жаждет познакомиться с племянником.

Между тем, не все оценили шутку принца Уильяма. Один из пользователей отметил, что когда ты королева, то у тебя должно быть множество нянечек и другой помощи по уходу за ребенком. Таким образом, вряд ли речь может идти о каком-то недосыпании.

Ранее пользователи социальных сетей оказались возмущены тем, что герцог и герцогиня Кембриджские поздравили герцога и герцогиню Сассекских с рождением первенца только спустя 10 часов. Многие усмотрели в этом наплевательское отношение к едва родившемуся ребенку Меган и Гарри.

Малыш родился 6 мая весом 3,3 килограмма. Он будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол.

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