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Проект "Мечтай со мной" исполнил мечту мальчика из Крыма

20:16
  • вторник
  • 07 мая 2019

11-летний мальчик, прикованный к инвалидной коляске, на несколько часов стал экологом

Благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает детям и старшему поколению со сложными диагнозами реализовать свои желания. Волонтёры не собирают средства на лечение, они дарят положительные эмоции. Что в свою очередь помогают людям набираться сил и мужества для дальнейшей борьбы с болезнью. В этот раз участники проекта осуществили мечту крымчанина Антона Мерцалова.

Для Антона Мерцалова в этот день все двери открыты. Он всегда хотел защищать окружающую среду и помогать животным. А прогуляться по узким тропинкам заповедника Мыса Мартьян вообще мечта любого эколога, передает "ТВ Центр".

11-летнего Антона поразило не только дерево без коры, которое в Крыму называют бесстыдница, но и в целом заповедник. Место, где можно увидеть природу южного берега Крыма в первозданном виде. И даже прикоснуться к предметам юрского периода.

У Антона было обычное детство, но в прошлом году прогрессирующая дистрофия мышц приковала его к инвалидной коляске. Он борется с тяжёлой болезнью уже несколько лет. Больше всего Антон любит гулять в парках. Изучать флору и фауну. О своём увлечении он рассказал волонтёрам и добровольцы проекта "Мечтай со мной" организовали для него день эколога.

Сотни волонтёров по всей стране помогают реализовать самые заветные мечты  таких детей. Это самые простые желания - встретиться с кумиром, увидеть закулисье театра или цирка, отправиться в небольшое путешествие. То, что для большинства кажется обычным времяпрепровождением, для них возможность на время забыть о своих жизненных трудностях.

У проекта нет временных рамок, он будет продолжаться, пока поступают заявки и пока будут добровольцы, готовые помогать.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
Антон Мерцалов
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